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Число заболевших коронавирусом в Севастополе уверенно "ползет" к тысяче
Фото: pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в Севастополе уверенно «ползет» к тысяче

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:53 27.09.2020

По состоянию на утро 27 сентября в Севастополе зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 20 до 82 лет, преимущественно местные жители. 13 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 946 человек. В настоящий момент в стационарах находится 269 человека. Выздоровели 614 человек, 26 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 224 человека, в городской больнице № 9 – 220.  Под наблюдением по месту жительства – 428 человек, — сообщили в правительстве Севастополя.

Медики напоминают жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Число заболевших коронавирусом в Севастополе уверенно "ползет" к тысяче

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