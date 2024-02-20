Число жертв онлайн-мошенников в Крыму не снижается. Сто человек – за одну неделю

Полиция обращает внимание граждан, что в Крыму продолжают регистрироваться случаи дистанционного мошенничества. От действий мошенников, совершивших преступления дистанционным способом посредством звонков, Интернета, установки вредоносных приложений и перехода по ссылкам в период с 12 по 18 февраля пострадали 100 граждан.

ЗВОНКИ.

Обмануты 43 гражданина (28 – пожилые люди).

Житель Евпатория сообщил полицейским, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что денежные средства заявителя находятся в опасности и нужно в срочном порядке перевести их на безопасный счет. Поддавшись панике, заявитель перечислил деньги на указанный счет, а позже понял, что это была мошенническая манипуляция.

Житель Симферополя рассказал сотрудникам полиции, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой компании. Под предлогом необходимости продлить договор с мобильным оператором, предложил продиктовать номер банковской карты и CVV-код, после чего сообщил, что договор продлен. Позже заявитель, взяв выписку по движению денежных средств, узнал, что с его карты было осуществлено списание.

В полицию Алушты обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенника. Женщине позвонила неизвестная на стационарный телефон и представилась соседкой по дому. Под предлогом оказания материальной помощи на лечение и приобретение дорогостоящего протеза, путем обмана звонившая завладела денежными средствами заявительницы.

Жительнице Красноперекопска поступили звонки от неизвестных, которые сообщили заявительнице, что ее дочь стала виновником ДТП и для того, чтобы она смогла избежать наказания, необходимо заплатить деньги. Женщина передала нужную сумму денег неизвестным, а позже выяснила, что ее дочь в аварию не попадала.

Сотрудникам полиции жительница Ленинского района рассказала о том, что неизвестный позвонил ей через мессенджер Телеграм и представился сотрудником банка. Под предлогом сохранности денежных средств от преступных посягательств, звонивший завладел финансами заявительницы.

Житель Симферопольского района рассказал сотрудникам полиции, что через мессенджер Вотсап ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы финансового мониторинга. Под предлогом обезопасить денежные средства, необходимо их застраховать и перевести на безопасный счет. Так и поступил заявитель, но позже понял, что доступа к новому счету не имеет.

Жительнице Феодосии позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных и государственных органов. Под предлогом реактивации единого налогового счета, звонившие завладели денежными средствами заявительницы.

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ.

За минувшую неделю 40 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов.

С заявлением о мошенничестве обратился в полицию житель Алушты. Мужчина сообщил, что неизвестный в мессенджере Телеграм, под предлогом продажи билетов на автобус, завладел его денежными средства.

Житель Ялты рассказал сотрудникам полиции, что неизвестный, используя подменный сайт бронирования отелей, завладел денежными средствами заявителя.

Жительница Джанкоя сообщила полицейским, что неизвестный в мессенджере Телеграм, под предлогом получения дополнительного заработка, ввел ее в заблуждение и убедил перевести со своего счета денежные средства на счет звонившего.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

17 граждан попались на уловки мошенникам, перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Житель Симферополя обратился в полицию, рассказав, что под предлогом покупки у него одежды по объявлению, которое он разместил на одном из сайтов, с ним связался неизвестный и предоставил ссылку. После того, как мужчина ввел свои данные, у него списались денежные средства.

Жительнице Ялты поступил звонок от неизвестного в мессенджере Телеграм. Звонивший представился сотрудником банка, сообщил женщине, что третьи лица пытаются перевести ее денежные средства на свой счет и предложил установить приложение, чтобы якобы злоумышленники не смогли довести до конца задуманное. Испугавшись, женщина скачала вредоносную программу на свой телефон, после чего с ее счета списались денежные средства.

Полиция в очередной раз напоминает:

Не спешите принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните, безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.