«Чистая вода»: в Красноперекопске строят крупное водоочистное сооружение

В Красноперекопске в рамках регионального проекта «Чистая вода» строится крупное водоочистное сооружение. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк:
До конца года строительные работы должны быть завершены. Для этого необходимо нарастить темпы на объекте. С коллегами, представителями подрядной организации провели совещание, определили виды работ, количество людей и техники, необходимых для того, чтобы уложиться в срок.
По словам Премьер-министра Крыма, ранее на объекте были выполнены подготовительные работы. Это устройство временной дороги и складских площадок, устройство временных зданий и сооружений, вертикальная планировка территории, устройство водопонижения грунтовых вод, земляные работы под устройство фундаментов, гидроизоляция бетонной подготовки под фундаментные плиты и армирование фундаментных плит, бетонные работы по устройству фундаментов зданий и сооружений, предусмотренных проектными решениями.
Проектная мощность ВОС — 15 тыс. куб. м3/сутки. Результатом реализации данного объекта будет улучшение качества подаваемой воды для Красноперекопска и Красноперекопского района, — заявил Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: водоснабжение Крыма