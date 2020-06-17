Чистка русла реки Салгир в Симферополе будет выполняться системно и даже ежедневно

Санитарная очистка набережной и русла реки Салгир в Симферополе будет выполняться в ежедневном режиме с применением ручного труда и технических средств. Об этом сообщила лава администрации крымской столицы Елена Проценко.

Набережная реки Салгир после реконструкции стала излюбленным местом горожан для проведения досуга. Наша задача — содержать прогулочные зоны и само русло реки в надлежащем виде. Помимо уборки случайного мусора рабочими МБУ «Город» должна осуществляться чистка русла реки с помощью техники, — сказала она.

В свою очередь, директор МБУ «Город» Виталий Стешенко сообщил, что на данный момент для санитарной очистки русла реки Салгир задействовано 10 человек.

Сейчас на различных участках Салгира работает 10 человек. В ближайшее время будет сформирована отдельная бригада, которая системно при помощи экскаваторов будет заниматься очисткой русла, — рассказал он.

По словам специалиста, тина в русле реки начала быстрее и обильнее появляться из-за того, что в водохранилище воды мало, перестали производить санитарные спуски воды в реку. Последние дождливые дни стали исключением, но бурные потоки воды нанесли ил, ветки деревьев, различный мусор, который также нужно оперативно убрать.

Фото: ВК, Подслушано Симферополь.