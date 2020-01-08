ЧП на горе Аю-Даг — заблудились туристы

ЧП на горе Аю-Даг произошло в Рождество. Ситуацию серьёзно осложнял тот факт, что туристов сотрудников «КРЫМ-СПАС» довелось искать в темноте. Мобильной связи с заблудившимися не было. Специалисты, прибывшие на место событий, заметили на юго-западном склоне горы моргание фонаря, похожее на сигнал бедствия.

Установить визуальный и голосовой контакт с туристами не удалось, после чего было принято решение выдвинуться к месту их нахождения в пешем порядке. В течение полутора часов спасатели обнаружили группу туристов из 4-х человек — жителей г. Москва. Двое из них несовершеннолетние. Специалисты выяснили, что с наступлением темноты они сбились с тропы и некоторое время не могли найти обратный путь, — проинформировал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. – Спасатели благополучно сопроводили пострадавших из горно-лесной местности. Никто не пострадал.