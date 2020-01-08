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ЧП на горе Аю-Даг - заблудились туристы
иллюстрация: yuga.ru

ЧП на горе Аю-Даг — заблудились туристы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:52 08.01.2020

ЧП на горе Аю-Даг произошло в Рождество. Ситуацию серьёзно осложнял тот факт, что туристов сотрудников «КРЫМ-СПАС» довелось искать в темноте. Мобильной связи с заблудившимися не было. Специалисты, прибывшие на место событий, заметили на юго-западном склоне горы моргание фонаря, похожее на сигнал бедствия.

Установить визуальный и голосовой контакт с туристами не удалось, после чего было принято решение выдвинуться к месту их нахождения в пешем порядке. В течение полутора часов спасатели обнаружили группу туристов из 4-х человек — жителей г. Москва. Двое из них несовершеннолетние. Специалисты выяснили, что с наступлением темноты они сбились с тропы и некоторое время не могли  найти обратный путь, — проинформировал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. – Спасатели благополучно сопроводили пострадавших из горно-лесной местности. Никто не пострадал.

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым напоминает:

  • Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.
  • Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! Зарегистрируйтесь в местном поисково-спасательном отряде. Определите контрольную дату возвращения. Договоритесь о периодичности сеансов связи.
  • У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов.
  • Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах!
  • Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.
  • Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.
  • Если, Вы все-таки заблудились, по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки и т.п.)

 В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» — единый телефон спасения.

ЧП на горе Аю-Даг - заблудились туристы

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