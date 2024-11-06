ЧП на горе Челеби-Яурн-Бели: сорвалась девушка. Помощь оказывали севастопольские спасатели

Информация о происшествии на горе Челеби-Яурн-Бели поступила в 14 часов 20 минут. К месту выдвинулись специалисты аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю и Спасательной службы города.
По прибытии обнаружили пострадавшую на отвесном скальном участке, спустились к ней при помощи альпинистского снаряжения с высоты около 100 метров и подняли наверх, используя лебёдку. Спасатели передали девушку бригаде медиков для госпитализации, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.
МЧС России по Севастополю напоминает: будь осторожен в горно-лесной местности!
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С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе