ЧП на горе Челеби-Яурн-Бели: сорвалась девушка. Помощь оказывали севастопольские спасатели

Информация о происшествии на горе Челеби-Яурн-Бели поступила в 14 часов 20 минут. К месту выдвинулись специалисты аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю и Спасательной службы города.

По прибытии обнаружили пострадавшую на отвесном скальном участке, спустились к ней при помощи альпинистского снаряжения с высоты около 100 метров и подняли наверх, используя лебёдку. Спасатели передали девушку бригаде медиков для госпитализации, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

МЧС России по Севастополю напоминает: будь осторожен в горно-лесной местности!

Просмотры: 2 115