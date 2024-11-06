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ЧП на горе Челеби-Яурн-Бели: сорвалась девушка. Помощь оказывали севастопольские спасатели
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

ЧП на горе Челеби-Яурн-Бели: сорвалась девушка. Помощь оказывали севастопольские спасатели

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 19:37 06.11.2024

Информация о происшествии на горе Челеби-Яурн-Бели поступила в 14 часов 20 минут. К месту выдвинулись специалисты аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю и Спасательной службы города.

По прибытии обнаружили пострадавшую на отвесном скальном участке, спустились к ней при помощи альпинистского снаряжения с высоты около 100 метров и подняли наверх, используя лебёдку. Спасатели передали девушку бригаде медиков для госпитализации, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

МЧС России по Севастополю напоминает: будь осторожен в горно-лесной местности!

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