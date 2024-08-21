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ЧП на мысе Меганом: ночью спасали мужчину с подозрением на инсульт

ЧП на мысе Меганом: ночью спасали мужчину с подозрением на инсульт

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:50 21.08.2024

Вечером поступило сообщение о том, что на мысе Меганом в районе маяка находится мужчина с признаками инсульта. Необходима экстренная  помощь спасателей в его эвакуации к месту подъезда скорой медицинской помощи.

С целью сократить время  прибытия в район поисково-спасательных работ 5 сотрудников Судакского АСО направились на моторной лодке. Добраться до пострадавшего в кратчайшие сроки ночью спасателям помогли специальные ориентиры – камни, помеченные светоотражающей краской. Спасатели, прибыв к южному склону горы Меганом, в течение 20 минут обнаружили пострадавшего на каменных осыпях. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» уложили мужчину на носилки и транспортировали по сложному рельефу к плавсредству. После этого его доставили в бухту Капсель, где передали работникам СМП для дальнейшей госпитализации, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.   

ЧП на мысе Меганом: ночью спасали мужчину с подозрением на инсульт ЧП на мысе Меганом: ночью спасали мужчину с подозрением на инсульт ЧП на мысе Меганом: ночью спасали мужчину с подозрением на инсульт

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112». Берегите себя и своих близких!

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