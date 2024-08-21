ЧП на мысе Меганом: ночью спасали мужчину с подозрением на инсульт

С целью сократить время прибытия в район поисково-спасательных работ 5 сотрудников Судакского АСО направились на моторной лодке. Добраться до пострадавшего в кратчайшие сроки ночью спасателям помогли специальные ориентиры – камни, помеченные светоотражающей краской. Спасатели, прибыв к южному склону горы Меганом, в течение 20 минут обнаружили пострадавшего на каменных осыпях. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» уложили мужчину на носилки и транспортировали по сложному рельефу к плавсредству. После этого его доставили в бухту Капсель, где передали работникам СМП для дальнейшей госпитализации, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.