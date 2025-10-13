Прямо сейчас:
ЧП на нефтебазе в Феодосии: поезда в Крым задерживаются
фото: © Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:41 13.10.2025

Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Феодосии, соблюдение прав пассажиров контролирует Южная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 13 октября 2025 года, задерживаются поезда из-за происшествия в городе Феодосия Республики Крым. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33.

Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.

источник: РИА Новости Крым 

