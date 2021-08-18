ЧП на плато Ай-Петри: 16-летняя девушка получила серьезные травмы в результате падения с параплана

В Ялте возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьницы в результате падения с параплана. Местный житель подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ). ЧП произошло на плато горе Ай-Петри.

Владелец параплана незаконно, без соответствующих разрешительных документов за плату в размере 8 тысяч рублей оказал 16-летней туристке из Алтайского края услугу в виде полета с ним в паре. Мужчина не провел достаточную подготовку и инструктаж пассажира, не подготовил и не проверил безопасность места посадки сверхлегкого воздушного судна, не получил сведения о наличии безопасных для полета погодных условий, не выполнил подбор безопасного для пассажира маршрута полета. Не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри. В результате происшествия несовершеннолетняя получила сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, травмы и ушибы тела. В настоящее время девушка проходит лечение по месту жительства, — сообщили в Следкоме.

В ходе расследования уголовного дела будет установлена системность оказания таких незаконных услуг, изучено техническое состояние оборудования и возможность его дальнейшей эксплуатации, дана оценка действиям его владельца.

В Следкоме уточнили: этим летом — повышенное внимание именно на факты оказания ненадлежащих услуг. Так, по публикациям из социальных сетей проводятся проверки деятельности пляжных аттракционов в Новофедоровке и Евпатории, где граждане в комментариях высказывали мнение о потенциальной опасности подобных развлечений, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту происшествия с маломерным прогулочным судном в Балаклавском районе Севастополя. Ход следственных мероприятий находится на контроле руководителя Главного следственного управления.