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ЧП на трассе "Таврида": загорелся рейсовый автобус

ЧП на трассе «Таврида»: загорелся рейсовый автобус

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:21 27.09.2020

Сообщение о возгорании рейсового автобуса на автомобильной дороге «Таврида» — в районе Керчь — в службу спасения поступило в 11:39.

По прибытию на место сотрудники МЧС России установили, что горит моторный отсек и часть пассажирского салона автобуса, следующего по маршруту «Геленджик – Симферополь». Пострадавших нет. Все пассажиры и водитель покинули транспортное средство до приезда пожарных. Имущество пассажиров не пострадало. Огнеборцами пожар ликвидирован в 12.03. Площадь возгорания составила 20 кв.м., — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

ЧП на трассе "Таврида": загорелся рейсовый автобус ЧП на трассе "Таврида": загорелся рейсовый автобус ЧП на трассе "Таврида": загорелся рейсовый автобус ЧП на трассе "Таврида": загорелся рейсовый автобус

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

ЧП на трассе "Таврида": загорелся рейсовый автобус

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