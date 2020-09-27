ЧП на трассе «Таврида»: загорелся рейсовый автобус

Сообщение о возгорании рейсового автобуса на автомобильной дороге «Таврида» — в районе Керчь — в службу спасения поступило в 11:39.

По прибытию на место сотрудники МЧС России установили, что горит моторный отсек и часть пассажирского салона автобуса, следующего по маршруту «Геленджик – Симферополь». Пострадавших нет. Все пассажиры и водитель покинули транспортное средство до приезда пожарных. Имущество пассажиров не пострадало. Огнеборцами пожар ликвидирован в 12.03. Площадь возгорания составила 20 кв.м., — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.