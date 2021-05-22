ЧП на военном аэродроме в Крыму — два лётчика катапультировались, не поднявшись в воздух

Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму. В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) уточнили, что никто не пострадал.

21 мая в ходе подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы, — заявили ТАСС в пресс-службе.

Для проведения технического обследования самолета и установления причин произошедшего на аэродроме работает специальная комиссия.