ЧП на востоке Крыма: в человека ударила молния

В посёлке Приозерное (Ленинский район, восточная часть Крыма) в человека попала молния. Об этом сообщает KERCH.COM.RU . По словам очевидцев, молния попала в кран на строительной площадке. В этот момент корпуса касался строитель, который и получил удар током. Медики уточнили, что молния поразила левую сторону живота мужчины. В настоящее время он находится в реанимации керченской больницы под наблюдением. Его состояние оценивается как «средней тяжести». Издание «Репортер Восточного Крыма» уточняет: инцидент произошел в 11 часов 12 июня.

Напомним, все эти дни в Крыму действует штормовое предупреждение: над полуостровом дожди и грозы.