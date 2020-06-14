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ЧП на востоке Крыма: в человека ударила молния
Фото: vot69.ru

ЧП на востоке Крыма: в человека ударила молния

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:11 14.06.2020

В посёлке Приозерное (Ленинский район, восточная часть Крыма) в человека попала молния. Об этом сообщает KERCH.COM.RU. По словам очевидцев, молния попала в кран на строительной площадке. В этот момент корпуса касался строитель, который и получил удар током. Медики уточнили, что молния поразила левую сторону живота мужчины. В настоящее время он находится в реанимации керченской больницы под наблюдением. Его состояние оценивается как «средней тяжести». Издание «Репортер Восточного Крыма» уточняет: инцидент произошел в 11 часов 12 июня.

Напомним, все эти дни в Крыму действует штормовое предупреждение: над полуостровом дожди и грозы.

ЧП на востоке Крыма: в человека ударила молния

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