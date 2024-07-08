ЧП под Алуштой: со склона сорвался подросток

К предполагаемому местонахождению пострадавшего выехала дежурная смена Алуштинского АСО в составе 4-х человек и 1 спасатель регионального отделения ООО «РОССОЮЗСПАС» Республики Крым. По прибытии спасатели выяснили, что парень решил сократить путь, ушел с тропы и по неосторожности сорвался с высоты около 50 метров, получив ушибы и ссадины, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с крутого осыпного склона, после чего передали медработникам.

МЧС Республики Крым напоминает, что перед тем, как отправиться в ГЛЗ, нужно внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:

в первую очередь, серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;

среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;

перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;

нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;

темп движения нужно определять по слабейшему в группе;

не стоит сокращать путь за счет безопасности;

не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;

опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;

избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112».