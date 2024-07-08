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ЧП под Алуштой: со склона сорвался подросток
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

ЧП под Алуштой: со склона сорвался подросток

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:25 08.07.2024

Накануне вечером в чрезвычайное ведомство поступило сообщение о том, что на мысе Плака подросток сорвался со склона. Требуется помощь спасателей.

К предполагаемому местонахождению пострадавшего выехала дежурная смена Алуштинского АСО в составе 4-х человек и 1 спасатель регионального отделения ООО «РОССОЮЗСПАС» Республики Крым.  По прибытии спасатели выяснили, что парень решил сократить путь, ушел с тропы и по неосторожности сорвался с высоты около 50 метров, получив ушибы и ссадины, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с крутого осыпного склона, после чего передали медработникам.

МЧС Республики Крым напоминает, что перед тем, как отправиться в ГЛЗ, нужно внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:

  • в первую очередь, серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
  • среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
  • для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
  • перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
  • нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;
  • темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
  • не стоит сокращать путь за счет безопасности;
  • не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
  • избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.
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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112».

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