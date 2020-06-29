ЧП под Феодосией: в море на надувном круге унесло ребёнка

ЧП под Феодосией произошло накануне днём.

В пгт. Приморский в районе пляжа «Песчаная балка» в 100 метрах от берега в море унесло ребенка на надувном круге. Пострадавшая доставлена на берег на водном мотоцикле очевидцами. С диагнозом неполное утопление в морской воде госпитализирована в Феодосийскую детскую больницу, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Крымские спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Республики Крым – будьте осторожны на воде. Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:

купайтесь только в разрешенных местах;

нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не ныряйте в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;

нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва;

следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101» или «112».