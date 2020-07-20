ЧП в Алуште: на «Колесе обозрения» застряли шесть человек

ЧП в Алуште произошло днём — на улице Ленина в результате аварийного отключение электроэнергии произошла остановка аттракциона «Колесо обозрения».

На аттракционе, на высоте 30 м от земли находились 6 человек. К месту происшествия оперативно выехало 14 пожарно-спасательная часть 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Крым, «Крымспас». Прибыв на место, спасатели механическим способом произвели оборот колеса и спустили людей в безопасное место. Спасенные в медицинской помощи не нуждаются, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности во время посещения парков отдыха и использования развлекательных аттракционов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

архивное фото: пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму