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ЧП в Алуште: на "Колесе обозрения" застряли шесть человек

ЧП в Алуште: на «Колесе обозрения» застряли шесть человек

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 17:55 20.07.2020

ЧП в Алуште произошло днём — на улице Ленина в результате аварийного отключение электроэнергии произошла остановка аттракциона «Колесо обозрения».

На аттракционе, на высоте 30 м от земли находились 6 человек.  К месту происшествия оперативно выехало 14 пожарно-спасательная часть 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Крым, «Крымспас». Прибыв на место, спасатели механическим способом произвели оборот колеса и спустили людей в безопасное место. Спасенные в медицинской помощи не нуждаются, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности во время посещения парков отдыха и использования развлекательных аттракционов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

архивное фото: пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму

ЧП в Алуште: на "Колесе обозрения" застряли шесть человек

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