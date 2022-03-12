ЧП в Азовском море: украинские военные обстреляли российское грузовое судно

Украинские военные обстреляли российское грузовое судно «Сормовский 3064» в Азовском море. Об инциденте сообщает Следственный комитет.

12 марта украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну «Сормовский 3064». В момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 км севернее с. Шабельское Щербиновского района Краснодарского края в акватории Азовского моря и направлялось из порта Республики Греция в морской порт Таганрога. В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана произошло возгорание судна. Благодаря действиям экипажа пожар был локализован, и судно покинуло акваторию в зоне поражения, — говорится в сообщении.

В связи с обстрелом российского судна, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц). В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастных к этому нападению.

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