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Россия приостановила судоходство в Азовском море
Фото: pikist.com

Россия приостановила судоходство в Азовском море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:25 24.02.2022

Приостановлено судоходство в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

С 4 часов утра на основании предупреждения Минобороны приостанавливается судоходство в Азовском море, — говорится в сообщении.

Судоходство в Керченском проливе не было запрещено, но из-за закрытия Азовского моря у судов пока нет необходимости проходить там, добавили в ведомстве.

Судоходство в проливе мы не приостанавливали, но судам пока просто некуда идти, поэтому там минимальное движение. Суда могут ходить не только вдоль, но и от берега к берегу, — цитирует источник в Росморречфлоте ТАСС.

В министерстве транспорта Крыма уточнили, что инфраструктура в проливе работает в штатном режиме.

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