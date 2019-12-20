ЧП в Евпатории: поезд сбил насмерть пенсионерку

В Евпатории поезд насмерть сбил пенсионерку в Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Сигнал о ЧП на станции «Евпатория-товарная» поступил от начальника станции. На место событий сразу направилась следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта. Как рассказал машинист тепловоза, в условиях сильного тумана, он увидел женщину, на железнодорожных путях и, не успев даже подать звуковой сигнал, применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. От полученных травм гражданка скончалась на месте, — сообщили в полиции.

Сотрудники транспортной полиции проводят мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что погибшая 60-летняя женщина проживала в городе Евпатория.

Транспортные полицейские напоминают, что поезд развивает скорость до 180 км/ч, тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров, поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава. Будьте внимательны и осторожны, особенно в условиях ограниченной видимости, при переходах через железную дорогу в специально отведённых для этого местах.