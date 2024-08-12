ЧП в Феодосии: полуторагодовалый малыш выпал из окна 

В Феодосии проводится проверка по факту падения ребенка из окна дома.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту травмирования 1,5-годовалого ребенка, выпавшего из окна первого этажа частного дома. Происшествие случилось днем 11 августа в частном доме с. Ближнее города Феодосия в момент, когда ребенок остался один в комнате и, как казалось родителям, спал. Мальчик самостоятельно забрался из приставленной к окну кроватки на подоконник, где было открыто окно. В настоящее время ребенок находится в больнице в стабильном состоянии, где оказывается необходимая помощь, — сообщили в Следственном комитете.

Семья, в которой воспитывается малолетний, на учете в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно. В ходе процессуальной проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — уточнили в прокуратуре.

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