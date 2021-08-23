ЧП в Феодосии: вандалы сломали элемент памятника Котляревскому

В ночь на 23 августа в Феодосии неизвестными лицами было нанесено повреждение памятнику генералу Котляревскому. Отломана сабля и брошена на набережной

Поврежденный элемент был найден и передан в отдел по вопросам культуры. Целостность памятника будет восстановлена. В данный момент сделан запрос на предоставление записи видеокамеры, установленной возле памятника, для определения лиц, причастных к вандализму, — сообщили в городской администрации.

Если кто-то владеет информацией о лицах, сломавших элемент памятника, просьба: сообщить об этом в отдел МВД по г. Феодосии или в отдел по вопросам культуры администрации Феодосии по тел. 8 (36562) 2-58-41 (добавочный 404 или 405).

Памятник российскому генералу XVIII — XIX веков Петру Котляревскому открыли в Феодосии 28 ноября 2020 года. Над созданием памятника работали московские специалисты. Генерал Котляревский участвовал в Отечественной войне 1812 года. После этого оставил военную службу и купил имение «Добрый приют», где прожил до своих последних дней 1851 года. Он захоронен в Феодосии недалеко от своего имения, которое располагалось на месте современного Феодосийского военного санатория.

Фото: администрация Феодосии.