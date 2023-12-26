ЧП в Феодосии: взрыв в порту. Что известно на данный момент

Ночью в районе морпорта Феодосии, сообщает ФедералПресс, прозвучали мощный взрыв и серия мелких: власти оцепили территорию порта и железнодорожного вокзала.
Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован, – написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале в 4 часа утра.
Он пообещал отселить жителей нескольких ближайших домов.
Первые мелкие взрывы, по утверждению местных жителей, прозвучали в 2:50. Примерно через 40 минут последовал мощный взрыв, от которого выбило окна в домах по соседству. Горение продолжалось как минимум до 7:00.
Морпорт в Феодосии находится поблизости от железнодорожного вокзала. Из-за пожара власти поменяли движение утренних электричек: поезда на Джанкой отправились со станции Айвазовское.
Также городская администрация предупредила о смене движения городских маршрутов
Автобусы маршрутов № 1, 1а, 1д, 2а и 14 будут доезжать до остановки «Центр». Также временно изменяется расписание движения автобусов маршрутов № 2а и 14. Маршрут № 15 будет отсутствовать, – написали городские власти и попросили компании не наказывать сотрудников за опоздания.
Перекрыли движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской. Жителей города просят без лишней надобности не приезжать в центр.
Также советник главы Крыма Олег Крючков попросил горожан не выкладывать свидетельства атаки.
Большая просьба НЕ выкладывать видео и фото, – написал он.
Власти официально сообщили, что есть жертвы.
В результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет, – написал Аксенов в 9:41.
источник: ФедералПресс
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