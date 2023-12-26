ЧП в Феодосии: взрыв в порту. Что известно на данный момент

Ночью в районе морпорта Феодосии, сообщает ФедералПресс, прозвучали мощный взрыв и серия мелких: власти оцепили территорию порта и железнодорожного вокзала.

Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован, – написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале в 4 часа утра.

Он пообещал отселить жителей нескольких ближайших домов.

Первые мелкие взрывы, по утверждению местных жителей, прозвучали в 2:50. Примерно через 40 минут последовал мощный взрыв, от которого выбило окна в домах по соседству. Горение продолжалось как минимум до 7:00.

Морпорт в Феодосии находится поблизости от железнодорожного вокзала. Из-за пожара власти поменяли движение утренних электричек: поезда на Джанкой отправились со станции Айвазовское.

Также городская администрация предупредила о смене движения городских маршрутов

Автобусы маршрутов № 1, 1а, 1д, 2а и 14 будут доезжать до остановки «Центр». Также временно изменяется расписание движения автобусов маршрутов № 2а и 14. Маршрут № 15 будет отсутствовать, – написали городские власти и попросили компании не наказывать сотрудников за опоздания.

Перекрыли движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской. Жителей города просят без лишней надобности не приезжать в центр.

Также советник главы Крыма Олег Крючков попросил горожан не выкладывать свидетельства атаки.

Большая просьба НЕ выкладывать видео и фото, – написал он.

Власти официально сообщили, что есть жертвы.