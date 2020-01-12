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с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автокрана проводилс

ЧП в Инкермане: ограждение моста рухнуло на железнодорожные пути

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 19:18 12.01.2020

Сегодня днем в Инкермане произошло ЧП: ограждение автомобильного моста упало на железнодорожное полотно. Севастопольским спасателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы не сбить график работы железной дороги.

с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автокрана проводилс

12 января в 13 часов 20 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Инкерман №1 ограждение автомобильного моста упало на железнодорожное полотно. К месту сразу же выдвинулись силы аварийно-спасательной службы ГУ МЧС России по городу Севастополю, служба пожаротушения и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях севастопольского чрезвычайного ведомства. По прибытии спасателей было установлено, что погибших и пострадавших нет, — отметили в ГУ МЧС по г. Севастополю.

с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автокрана проводилс

Разбор завалов упавших конструкций проводился с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автокрана. Силами ФГУП «Крымские железные дороги» проведено восстановление железнодорожного полотна. Благодаря слаженным действиям спасателей и служб города, уже в 14 часов проведено освобождение железнодорожных путей в оба направления, электросети подключены.

с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автокрана проводилс

В 15:55, в соответствии с расписанием следования, по данному участку железной дороги прошел пассажирский поезд №8 «Севастополь — Санкт-Петербург».

с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автокрана проводилс

По информации ГУ МЧС, всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекалось — 57 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России: 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автокрана проводилс

с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автокрана проводилс

с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автокрана проводилс

с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автокрана проводилс

с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автокрана проводилс

с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автокрана проводилс

с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автокрана проводилс

Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю.

ЧП в Инкермане: ограждение моста рухнуло на железнодорожные пути

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