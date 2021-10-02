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ЧП в Ялте: ребенок сорвался с высоты на заброшенной стройке
Фото: yandex.ru/maps

ЧП в Ялте: ребенок сорвался с высоты на заброшенной стройке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 02.10.2021

Вечером 29 сентября в Ялте на заброшенной стройплощадке на улице Мухина произошло ЧП. Семиклассник Даниил сорвался с высоты третьего этажа и получил тяжелые травмы. Ребенок госпитализирован, он – в тяжелом состоянии.

Прокуратура Крыма уже начала проверку исполнения требований законодательства при содержании объекта незавершенного строительства.

14-летний мальчик совместно со своими несовершеннолетними друзьями пребывал на территории многоэтажного недостроенного здания по улице Мухина в городе Ялте. В результате падения с 3-го этажа здания мальчик получил травмы. Ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения, где в настоящее время находится.

В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося. Прокуратуре города Ялты необходимо дать оценку действиям должностных лиц местной администрации в части принятия мер по ограничению доступа посторонних лиц на территорию недостроенного здания, — отметили в прокуратуре.

Ход и результаты проверки – на особом контроле.

Держу связь и с мамой Татьяной Николаевной (это наша многодетная семья!), и с ФМБА! Не могу публиковать подробности состояния здоровья ребенка, скажу только, что все непросто, но появилась небольшая положительная динамика! С утра созвонилась с вице-премьером Еленой Васильевной Романовской, у нее вопрос тоже на контроле. Из Симферополя в Ялту дополнительно будут направлены реаниматолог и нейрохирург – совместно со специалистами ФМБА будут принимать решения, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

 

 

ЧП в Ялте: ребенок сорвался с высоты на заброшенной стройке

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