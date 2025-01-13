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ЧП в Керченском проливе: какие меры по ликвидации последствий предпринимают в Крыму
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

ЧП в Керченском проливе: какие меры по ликвидации последствий предпринимают в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 16:59 13.01.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, которое прошло под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Савельева.

Комиссия создана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина для координации действий между Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством транспорта РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и другими ведомствами. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Виталий Савельев дал поручение подготовить план мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута, в том числе по откачке нефтепродуктов из танкеров и подъему затонувших судов. Проект плана должен быть представлен до 15 января.

В ходе мероприятия Сергей Аксёнов выступил с докладом по текущей обстановке, складывающейся в республике в рамках ЧС федерального характера.

Так, Глава Крыма сообщил о предпринимаемых мерах по недопущению выброса нефтепродуктов на побережье и ликвидации обнаруженных загрязнений.

Правительство РК ведет работу по данному направлению в полной координации с федеральными министерствами и ведомствами. Ситуацию держу на постоянном личном контроле, – сказал Глава республики.

СПРАВКА. Два танкера с нефтепродуктами «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. Позднее – 26 декабря – чрезвычайной ситуации был присвоен федеральный статус. В ходе совещания с членами Правительства РФ 9 января Президент Владимир Путин дал поручение организовать работу непосредственно на месте ЧС. «Нужно все сделать, для того чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров. Далее – необходимо подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров», – сказал Президент РФ.

Узнайте больше:  В Евпатории продолжают очищать берег от загрязнения нефтепродуктами

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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