ЧП в Керченском проливе: какие меры по ликвидации последствий предпринимают в Крыму

Комиссия создана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина для координации действий между Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством транспорта РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и другими ведомствами. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Виталий Савельев дал поручение подготовить план мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута, в том числе по откачке нефтепродуктов из танкеров и подъему затонувших судов. Проект плана должен быть представлен до 15 января.

В ходе мероприятия Сергей Аксёнов выступил с докладом по текущей обстановке, складывающейся в республике в рамках ЧС федерального характера.

Так, Глава Крыма сообщил о предпринимаемых мерах по недопущению выброса нефтепродуктов на побережье и ликвидации обнаруженных загрязнений.

Правительство РК ведет работу по данному направлению в полной координации с федеральными министерствами и ведомствами. Ситуацию держу на постоянном личном контроле, – сказал Глава республики.

СПРАВКА. Два танкера с нефтепродуктами «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. Позднее – 26 декабря – чрезвычайной ситуации был присвоен федеральный статус. В ходе совещания с членами Правительства РФ 9 января Президент Владимир Путин дал поручение организовать работу непосредственно на месте ЧС. «Нужно все сделать, для того чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров. Далее – необходимо подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров», – сказал Президент РФ.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым