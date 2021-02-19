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ЧП в Керченском проливе – на сухогрузе «April» отравилась команда, один человек скончался
Фото: marinetraffic.com

ЧП в Керченском проливе – на сухогрузе «April» отравилась команда, один человек скончался

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:28 19.02.2021

Экипаж готовят к эвакуации.

В Керченском проливе началась спасательная операция, в ней принимает участие морской буксир «Меркурий» ФГБУ «Морская спасательная служба». Задача эвакуировать заболевших членов экипажа сухогруза «April» под флагом Панамы. Это судно сегодня утром послало сигнал бедствия, причиной которого стало массовое отравление моряков. Мало того, на борту зафиксирован смертельный случай.

Сухогруз «April» (по данным ресурса Marinetraffic) имеет богатую историю: судно 1991 года постройки не раз меняло название, владельцев, флаг. Сейчас, как и было сказано, ходит под флагом Панамы, но принадлежит турецкой компании. «April» шел из порта Таганрга, направлялся в порт Самсун. На борту 8 членов экипажа. Шестерым стало плохо этой ночью. Скорее всего, речь идет о пищевом отравлении. Один из моряков – старший механик – скончался. По информации Росморречфлота, пятерых больных эвакуируют в порт «Кавказ».

ЧП в Керченском проливе – на сухогрузе «April» отравилась команда, один человек скончался

Скриншот: marinetraffic.com

ЧП в Керченском проливе – на сухогрузе «April» отравилась команда, один человек скончался

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