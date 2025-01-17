ЧП в Керченском проливе: началась откачка и вывоз нефтепродуктов из танкера «Волгонефть 239»

Сообщается, что завершено обвалование кормовой части танкера «Волгонефть 239», а также началась откачка и вывоз нефтепродуктов из него. Данные мероприятия планируется завершить до конца января.

При этом пробы воздуха и питьевой воды в районе разлива соответствуют санитарным нормам. Состояние водных биоресурсов стабильное.

Следующее заседание Комиссии пройдет 24 января.

СПРАВКА. Два танкера с нефтепродуктами «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. Чрезвычайной ситуации 26 декабря был присвоен федеральный статус. По данным МЧС России на утро 17 января, в Республике Крым очищено более 180 километров побережья, собрано 476 тонн загрязненного мазутом песка и грунта.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым