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ЧП в Керченском проливе: продолжается патрулирование морской акватории
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

ЧП в Керченском проливе: продолжается патрулирование морской акватории

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 16:46 11.04.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в заседании Правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, состоявшемся под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Савельева.

Сообщается, что ситуация с биоресурсами в Черном море остается стабильно положительной. Негативного воздействия от разлива нефтепродуктов на промысел рыбы и морепродуктов не зафиксировано.

В ходе своего доклада Сергей Аксёнов подчеркнул, что в республике продолжается ежедневное патрулирование морской акватории и береговой линии. Ситуация находится под полным контролем органов власти и соответствующих служб.

В заседании также принял участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

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СПРАВКА. Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. Чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов, 26 декабря был присвоен федеральный статус. По данным МЧС России на утро 11 апреля, в Республике Крым очищено почти 233 километра берега, всего собрано свыше 798 тонн загрязненного мазутом песка и грунта.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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