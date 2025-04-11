ЧП в Керченском проливе: продолжается патрулирование морской акватории

Сообщается, что ситуация с биоресурсами в Черном море остается стабильно положительной. Негативного воздействия от разлива нефтепродуктов на промысел рыбы и морепродуктов не зафиксировано.

В ходе своего доклада Сергей Аксёнов подчеркнул, что в республике продолжается ежедневное патрулирование морской акватории и береговой линии. Ситуация находится под полным контролем органов власти и соответствующих служб.

В заседании также принял участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

СПРАВКА. Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. Чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов, 26 декабря был присвоен федеральный статус. По данным МЧС России на утро 11 апреля, в Республике Крым очищено почти 233 километра берега, всего собрано свыше 798 тонн загрязненного мазутом песка и грунта.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым