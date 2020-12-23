ЧП в Керчи: 174 жилых дома — без теплоснабжения

В Керчи — в связи с утечкой на теплотрассе котельной по улице Магистральное шоссе 3 — от теплоснабжения отключены: район завода им. Войкова – а это 174 жилых дома (около 27714 жителей, из них 12000 детей).

По информации ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» проводятся аварийно-восстановительные работы Ориентировочный срок окончания работ – 16:00 23 декабря. Ситуация находится на контроле Правительства Республики Крым, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.