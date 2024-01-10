ЧП в Керчи — в одном из подъездов многоквартирного дома найден младенец

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка сведений из социальных сетей о нахождении в одном из подъездов многоквартирного дома в Керчи четырехмесячного ребенка в беспомощном состоянии.

Проверка проводится на предмет наличия в действиях законных представителей признаков преступлений, предусмотренных статьями 156 и 125 УК РФ («Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности»), – отметили в Следкоме.

Следственным отделом по городу Керчи установлено, что вечером 5 января жильцы дома по улице Л. Толстого обнаружили на лестничной клетке плачущего четырехмесячного мальчика. Ребенок проживал в семье, где накануне проходило застолье с гостями. Данная семья, где также воспитывается еще полуторагодовалый ребенок, на учете в органах профилактики не состоит, однако соседями характеризуется неудовлетворительно.

В настоящее время мальчик находится в медучреждении, где врачи с целью профилактики наблюдают за состоянием его здоровья. Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и события, ему предшествующие. Из правоохранительных и иных органов истребованы документы с целью изучения обстановки в семье. Будет дана принципиальная оценка родителям на предмет должного ухода за детьми и организации воспитательного процесса в целом, – сообщили в Следкоме.

Прокуратура Республики Крым также организовала проверку по факту возможных нарушений прав малолетнего ребенка в Керчи. Подчеркивается, что в ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка действиям родителей, а также уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики.

ДОПОЛНЕНО: Полиция Керчи установмла обстоятельства происшествия с младенцем. Во всем виноват некий гость! Накануне в гостях у семьи, где воспитываются двое малолетних детей, находился приятель родителей, мужчина, 1988 г.р. После совместного употребления спиртного, когда родители спали, гость вынес ребенка из квартиры. Однако, после того, как мальчик заплакал, мужчина решил оставить его на лестничной клетке. В настоящее время малыш находится в медицинском учреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Отделом дознания ОМВД России по г.Керчи решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).