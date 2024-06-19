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ЧП в Кировском районе . 14-летний мальчик утонул в Северо-ском канале 
Фото: Следственный комитет

ЧП в Кировском районе Крыма. 14-летний мальчик утонул в Северо-Крымском канале 

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 19:39 19.06.2024

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту гибели 14-летнего школьника из Кировского района. Ребенок утонул в Северо-Крымском канале.

Днем 18 июня в правоохранительные органы обратилась мама юноши с заявлением о пропаже сына. При прочесывании местности на берегу Северо-Крымского канала близ села Новопокровка были обнаружены личные вещи парня, а в ходе поисковых работ в ночь на 19 июня – его тело с признаками утопления в воде.

Установлено, что травмы и следы насильственной смерти на теле несовершеннолетнего отсутствуют. Данная местность не предназначена для купания, имеет опасное течение, имеются предупреждающие надписи. В рамках проверки проводятся все необходимые мероприятия, назначены экспертизы, — сообщили в Следкоме.

В прокуратуре дополнили информацию:

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами к обеспечению безопасности на водных объектах.

 

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