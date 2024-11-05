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ЧП в Кировском районе Крыма - ребенок погиб от удара электротоком
Фото: Следком

ЧП в Кировском районе Крыма — ребенок погиб от удара электротоком

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:26 05.11.2024

Следователи установят обстоятельства гибели подростка от удара током в трансформаторной подстанции в Кировском районе Крыма.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что 04 ноября 13-летний местный житель забрался в помещение трансформаторной подстанции в районе села Кринички, к которой имелся открытый доступ, получив множественные электротравмы, несовместимые с жизнью.

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Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, изучается техническая документация по содержанию сооружения. В ходе расследования будет дана оценка действиям специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности при эксплуатации подстанции.

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