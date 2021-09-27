Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | ЧП в крымском парке львов «Тайган»: маленький ребенок получил травму руки

crimeapress_news

реклама в крыму
ЧП в крымском парке львов «Тайган»: маленький ребенок получил травму руки
Фото: блог О.Зубкова

ЧП в крымском парке львов «Тайган»: маленький ребенок получил травму руки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:49 27.09.2021

В ситуации разбираются Следком и прокуратура.

В крымском парке львов «Тайган» тигр травмировал ребенка. В обстоятельствах происшествия разбираются прокуратура и Следственный комитет.

Вечером 26 сентября 2021 года 22-летняя женщина, совместно со своим малолетним ребенком, находившись на территории парка львов «Тайган» поднесла ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение. В результате чего ребенок получил повреждение руки, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время ребенок с матерью находятся в больнице, где малышу оказывается медицинская помощь.

Ребенку ампутировали палец. Сейчас его состояние удовлетворительное, — проинформировали в республиканском минздраве.

Точно известно, что 22-летняя мама годовалого малыша поднесла его слишком близко к клетке с тигром. Кто виноват: тигр, мама, смотрители, администрация сафари-парка? Идет доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены все обстоятельства, при которых ребенок получил травму. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных. Также будет дана оценка действиям родителей ребенка при исполнении ими обязанностей по воспитанию малолетнего, — сообщили в прокуратуре РК.

В надзорном ведомстве уточнили, что пострадавшая семья – из Краснодара. Официальных комментариев пресс-службы «Тайгана», учредителя и руководителя парка львов Олега Зубкова пока нет.

ЧП в крымском парке львов «Тайган»: маленький ребенок получил травму руки

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.