Чп в Крыму: под электропоезд попал человек. «Снесло» потоком воздуха

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа Крымского линейного управления установила, что 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался в непосредственной близости к железнодорожному полотну и не отреагировал на приближающийся электропоезд, в результате чего потоком воздуха его сбило с ног. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Пешеход получил различные травмы, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ведомства.