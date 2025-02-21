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Чп в Крыму: под электропоезд попал человек. "Снесло" потоком воздуха
фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорт

Чп в Крыму: под электропоезд попал человек. «Снесло» потоком воздуха

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:46 21.02.2025

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о травмировании пешехода на перегоне между станциями Почтовая – Самохвалово.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа Крымского линейного управления установила, что 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался в непосредственной близости к железнодорожному полотну и не отреагировал на приближающийся электропоезд, в результате чего потоком воздуха его сбило с ног. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Пешеход получил различные травмы, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ведомства. 

Правоохранителями пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи. В настоящее время мужчина помещен в ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница».

источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорт
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