фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорт
Чп в Крыму: под электропоезд попал человек. «Снесло» потоком воздуха
Опубликовал: КрымPRESS
в Актуально
17:46 21.02.2025
ЧП в Крыму 2025-02-21
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа Крымского линейного управления установила, что 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался в непосредственной близости к железнодорожному полотну и не отреагировал на приближающийся электропоезд, в результате чего потоком воздуха его сбило с ног. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Пешеход получил различные травмы, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ведомства.
Правоохранителями пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи. В настоящее время мужчина помещен в ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница».
источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорт
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