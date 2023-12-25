ЧП в Крыму: под грузовой поезд попал человек. Погиб

В 21:40 24 декабря в Дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в Советском районе на 58-километре перегона ст. Краснофлотская грузовым поездом совершен наезд на человека.

В ходе выезда следственно-оперативной группы транспортной полиции было установлено, что на месте происшествия от полученных травм скончался 70-летний житель поселка Советский. Машинист электропоезда, заметив человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. При опросе машинист пояснил, что мужчина на подаваемые им сигналы не реагировал. В ходе опроса установлено, что погибший постоянного места жительства не имел, проживал в заброшенных строениях, недалеко от места происшествия, часто просил подаяния, появившиеся денежные средства тратил на приобретение алкогольной продукции. Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Транспортные полицейские напоминают жителям Крыма о правилах личной безопасности на объектах железнодорожного транспорта и призывают внимательно относится к их исполнению.

источник: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте