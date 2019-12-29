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ЧП в Нижнегорском районе Крыма: собака изуродовала ребенка
Иллюстрация: открытые источники

ЧП в Нижнегорском районе Крыма: собака изуродовала ребенка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:16 29.12.2019

В Крыму в Нижнегорском районе (в селе Садовое) бойцовская собака напала на ребенка. Об этом стало известно из соцсетей, позднее факт происшествия подтвердили в полиции. Девятилетний мальчик был доставлен в больницу с многочисленными укусами. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает, но он находится в тяжелом состоянии. Травмы очень серьезные. Ребенка намерены перевести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы в начале января.

Что стало причиной трагедии – пока неофициально. Пес («полукровка» алабай) жил во дворе в вольере. Мальчик то ли загонял его обратно, то ли пытался оттащить от маленькой собачки, которую большой пес почти загрыз… Факт, алабай из вольера вырвался и очень сильно искусал ребенка (особенно пострадали череп, лицо).

Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает, но он находится в тяжелом состоянии. Известно, что пес покусал и маму ребенка. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители и ветеринары. Интересная деталь, после происшествия собака… пропала. Правда, по неофициальной информации самосуд над ней учинили сами сельчане…

ЧП в Нижнегорском районе Крыма: собака изуродовала ребенка

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