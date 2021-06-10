ЧП в районе пещерного города Мангуп-Кале: туристы нашли человека без сознания

Накануне днем (в 15:46) в Главное управление МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что в районе пещерного города Мангуп-Кале (в Бахчисарайском районе) группа туристов обнаружила мужчину без сознания.

По прибытию на место вызова спасатели обнаружили пострадавшего и при помощи носилок транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Удалось ли привести в сознание мужчину, как он оказался в районе пещерного города Мангуп-Кале и что там произошло, не сообщается.