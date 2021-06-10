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ЧП в районе пещерного города Мангуп-Кале: туристы нашли человека без сознания
Фото: ГУ МЧС России по РК

ЧП в районе пещерного города Мангуп-Кале: туристы нашли человека без сознания

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:56 10.06.2021

Накануне днем (в 15:46) в Главное управление МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что в районе пещерного города Мангуп-Кале (в  Бахчисарайском районе) группа туристов обнаружила мужчину без сознания.

По прибытию на место вызова спасатели обнаружили пострадавшего и при помощи носилок транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Удалось ли привести в сознание мужчину, как он оказался в районе пещерного города Мангуп-Кале и что там произошло, не сообщается.

ЧП в районе пещерного города Мангуп-Кале: туристы нашли человека без сознания

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