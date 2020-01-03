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ЧП в районе Симферопольского водохранилища: нашли пожилого мужчину

ЧП в районе Симферопольского водохранилища: нашли пожилого мужчину

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:21 03.01.2020

Сообщение о ЧП в районе Симферопольского водохранилища в службу спасения поступило накануне вечером.

Сигнал поступил от неравнодушного местного жителя: в лесном массиве более суток находится человек в беспомощном состоянии.  Самостоятельно передвигаться не может, требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации из горно-лесной зоны, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.

ЧП в районе Симферопольского водохранилища: нашли пожилого мужчину

По прибытию к места происшествия,  спасатели встретились с заявителем и  благодаря его помощи, спустя уже  полчаса, обнаружили  пострадавшего  в районе урочища «Арап-Хане».

Пожилого мужчину с явными признаками переохлаждения на носилках транспортировали к  а/м скорой медицинской помощи, — рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

 

В ведомстве отмечают: такая внимательность и неравнодушие местного жителя помогла спасти жизнь мужчине.

МЧС Республики Крым  обращается к жителям, если вы стали свидетелем  чрезвычайного происшествия,  или увидели, что кто -то оказался в сложной ситуации – не проходите мимо!  Возможно Ваш своевременный сигнал в экстренные службы спасет кому-то жизнь!

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

ЧП в районе Симферопольского водохранилища: нашли пожилого мужчину

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