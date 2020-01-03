ЧП в районе Симферопольского водохранилища: нашли пожилого мужчину

Сообщение о ЧП в районе Симферопольского водохранилища в службу спасения поступило накануне вечером.

Сигнал поступил от неравнодушного местного жителя: в лесном массиве более суток находится человек в беспомощном состоянии. Самостоятельно передвигаться не может, требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации из горно-лесной зоны, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.

По прибытию к места происшествия, спасатели встретились с заявителем и благодаря его помощи, спустя уже полчаса, обнаружили пострадавшего в районе урочища «Арап-Хане».

Пожилого мужчину с явными признаками переохлаждения на носилках транспортировали к а/м скорой медицинской помощи, — рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

В ведомстве отмечают: такая внимательность и неравнодушие местного жителя помогла спасти жизнь мужчине.

МЧС Республики Крым обращается к жителям, если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, или увидели, что кто -то оказался в сложной ситуации – не проходите мимо! Возможно Ваш своевременный сигнал в экстренные службы спасет кому-то жизнь!

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму