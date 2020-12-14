ЧП в Саках: неизвестные вандалы осквернили Вечный огонь

В Саках неизвестные вандалы напакостили на Мемориале «Вечный огонь» и сожгли памятные венки.

Вандалы сожгли памятные венки у городского мемориала «Вечный огонь». Мы их возложили в день Героев Отечества. К сожалению, это уже второй подобный случай… Такое неприятное утро понедельника. А мы трещины в асфальте ищем и плиточку просевшую, — отметил глава администрации города Саки Александр Овдиенко.

Вандалов разыскивает полиция. Проверку проводит прокуратура Крыма.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кроме того, будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности, — сообщили в прокуратуре.

Насколько нам известно, приоритетных версий три: «пошалили» детки — иваны, не помнящие родства; «погрелись» пьяные бомжи; идеологическая, политическая диверсия.