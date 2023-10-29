ЧП в Щелкино: рухну балкон, два человека погибли

Следком проводит проверку по факту гибели двух жителей города Щелкино в результате несогласованного ими ремонта общего балкона многоквартирного дома. Как расскахали следователи, вчера вечером произошло обрушение общего балкона, расположенного на шестом этаже многоквартирного дома в городе Щелкино Ленинского района, в результате чего погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина, успевшая зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в настоящее время в больнице.

Предварительно установлено, что жители дома инициативно решили застелить балкон новой плиткой, для чего мужчина срезал пожарную лестницу, соединяющую балконы и являющуюся, в том числе, их опорой, после чего произошло обрушение. На месте происшествия работало руководство следственного отдела по Ленинскому району, опытные следователи и следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории, изъяты предметы, с помощью которых проводился ремонт, документация по содержанию дома, — сообщили в Следкоме.

В рамках проверки будет дана оценка деятельности товарищества собственников жилья и его председателя на предмет содержания и обслуживания многоквартирного дома согласно нормам и требованиям.

В прокуратуре уточнили адрес дома, в котором обрушился балкон – это многоквартирный дом №78в-2. Сообщается, что на место ЧП выезжал заместитель прокурора Ленинского района Алексей Штанько.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании многоквартирного дома, а также действиям ответственных должностных лиц за его содержание. Ход проверки взял под личный контроль прокурор Крыма Олег Камшилов, — отметили в надзорном ведомстве.