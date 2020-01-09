ЧП в Севастополе — из окна выпал малыш

ЧП в Севастополе произошло на новогодних выходных — из окна выпал ребенок в возрасте 1 год 8 месяцев. Он остался жив, однако находится в больнице.

Сейчас проводится проверка. Ребенок находится в реанимации, — цитирует «Новый Севастополь» вице-губернатора Александра Кулагина.

Напомним, в 2019 году в Севастополе было возбуждено два уголовных дела в связи с выпадением детей из окон квартир – оба случая были смертельными. В августе 2019 года из окна пятого этажа выпала шестилетняя девочка-инвалид. В сентябре десятимесячный ребенок упал с девятого этажа многоквартирного дома.