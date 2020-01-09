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ЧП в Севастополе. Из окна детского сада выпал ребёнок

ЧП в Севастополе — из окна выпал малыш

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:27 09.01.2020

ЧП в Севастополе произошло на новогодних выходных — из окна выпал ребенок в возрасте 1 год 8 месяцев. Он остался жив, однако находится в больнице.

Сейчас проводится проверка. Ребенок находится в реанимации, — цитирует «Новый Севастополь» вице-губернатора Александра Кулагина.

Напомним, в 2019 году в Севастополе было возбуждено два уголовных дела в связи с выпадением детей из окон квартир – оба случая были смертельными. В августе 2019 года из окна пятого этажа выпала шестилетняя девочка-инвалид. В сентябре десятимесячный ребенок упал с девятого этажа многоквартирного дома.

ЧП в Севастополе - из окна выпал малыш

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