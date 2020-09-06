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ЧП в Севастополе: на 30-й береговой батарее пострадал ребёнок

ЧП в Севастополе: на 30-й береговой батарее пострадал ребёнок

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:29 06.09.2020

6 сентября в 11 часов 43 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение: на территории 30-й береговой батареи в подземное помещение орудийной башни упал ребёнок.

Было установлено, что мальчик 12-ти лет находится под землёй на глубине около семи метров. Сотрудники МЧС незамедлительно установили освещение в полости башни, после чего спустились к пострадавшему и с помощью альпинистского снаряжения подняли его на поверхность. Ребёнка сразу же передали бригаде скорой медицинской помощи. В тяжелым состоянии со множественными травмами он доставлен в лечебное учреждение города. Операция по спасению завершилась в 13:02. В ней были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники МЧС России, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

ЧП в Севастополе: на 30-й береговой батарее пострадал ребёнок

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