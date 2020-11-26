ЧП в Севастополе: на судне горел мазут

26 ноября в подень в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение — по адресу ул. Симферопольское шоссе причал №52 горит судно.

По повышенному рангу пожара №2 к месту незамедлительно были направлены силы МЧС России: по одному отделению 1 и 5 пожарно-спасательных частей, два отделения 2 пожарно-спасательной части, ПСЧ-12 «Терновка», аварийно-спасательная часть Специализированного отряда, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и оперативная группа ЦУКС. По прибытии 5 пожарно-спасательной части повышенный ранг пожара не подтвердился. Было установлено, что горит мазут на нижнем ярусе палубы. На тушение был подан ствол «Пурга-5» и два водяных ствола. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Для установления причин произошедшего к работе приступила оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Причины пожара устанавливаются.

Благодаря слаженным действиям огнеборцам удалось не допустить распространения пламени и локализовать пожар в 12:26. Ликвидировали открытое горение в 13:12. Полная ликвидация последствия возгорания в — 13:16. Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось 32 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и 8 единиц техники, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе