Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | ЧП в Севастополе: на судне горел мазут

crimeapress_news

ЧП в Севастополе: на судне горел мазут

ЧП в Севастополе: на судне горел мазут

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:27 26.11.2020

26 ноября в подень в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение — по адресу ул. Симферопольское шоссе причал №52 горит судно.

По повышенному рангу пожара №2 к месту незамедлительно были направлены силы МЧС России: по одному отделению 1 и 5 пожарно-спасательных частей, два отделения 2 пожарно-спасательной части, ПСЧ-12 «Терновка», аварийно-спасательная часть Специализированного отряда, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и оперативная группа ЦУКС. По прибытии 5 пожарно-спасательной части повышенный ранг пожара не подтвердился. Было установлено, что горит мазут на нижнем ярусе палубы. На тушение был подан ствол «Пурга-5» и два водяных ствола. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

ЧП в Севастополе: на судне горел мазут ЧП в Севастополе: на судне горел мазут ЧП в Севастополе: на судне горел мазут

Для установления причин произошедшего к работе приступила оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Причины пожара устанавливаются.

Благодаря слаженным действиям огнеборцам удалось не допустить распространения пламени и локализовать пожар в 12:26. Ликвидировали открытое горение в 13:12. Полная ликвидация последствия возгорания в — 13:16. Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось 32 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и 8 единиц техники, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

ЧП в Севастополе: на судне горел мазут

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.