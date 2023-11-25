ЧП в Севастополе: обвалилась часть подпорной стены в центре города

Утром 25 ноября произошёл обвал части подпорной стены на ул. Адмирала Октябрьского. Пострадавших нет.

Мы неоднократно были на этом участке, основывались на анализе подрядной организации, которая делала здесь геологические изыскания – движение стены за трёхмесячный период было только на 2-3 см. В течение двух часов мы произведем уборку, с подрядной организацией будут разбираться правоохранительные органы, потому что мы основывались на тех результатах, которые нам предоставляли геодезисты. Ранее мы произвели демонтаж того участка, который был на грани, дальше уже подрядная организация должна была производить анализ. Мы действуем в рамках закона, сейчас в отношении подрядной организации проведёт оценку прокуратура, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. вице-губернатора Евгения Горлова.

По словам чиновника, сейчас пройдёт ликвидация последствий, демонтаж опасных участков в полном объеме и продолжим работу по изысканиям для того, чтобы приступить к строительно-монтажным работам и полностью восстановить объект. С подрядчиком контракт будет разорван.

В связи с проводимыми аварийными работами по обеспечению движения на ул. Адмирала Октябрьского вводятся временные ограничения движения по ул. Адмирала Октябрьского на участке от пл. Восставших до ул. Новороссийская.

На данный момент общественный транспорт осуществляет движение, объезжая аварийный участок.

Маршруты не отменяются, но возможны нарушения в расписании движения. Убедительно прошу планировать ваши поездки заранее, путь следования по каждому из маршрутов уточняйте у водителей, – отмечает и.о. вице-губернатора Павел Иено.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя