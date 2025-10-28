Прямо сейчас:
ЧП в Севастополе: при крушении плавучего крана погибли два человека, 20 - травмированы

ЧП в Севастополе: при крушении плавучего крана погибли два человека, 20 — травмированы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:29 28.10.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего произошло опрокидывание плавучего крана, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

В результате трагедии погибло 2 человека, более 20 – получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь. К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий. Следствием будет дана оценка действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана. Ход уголовного дела поставлен и.о. руководителя Главного следственного управления Е.В. Рудневым на личный контроль, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

