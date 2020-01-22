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Внимание, розыск! Крымская полиция ищет убийцу

ЧП в Севастополе: в акватории ищут пропавшего мужчину — вышел в море на каяке

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 0:07 23.01.2020

22 января в 20:00 в оперативную дежурную смену Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России в Севастополе поступило обращение:

Женщина сообщила, что её муж 1950 года рождения в 12:00 вышел на каяке со 159-го причала бухты Александровская в сторону Инкермана и до настоящего времени не вернулся, на связь не выходит.   На причале № 159, со слов ответственных лиц, гражданин записался в журнал выхода-прихода судов по направлению в Инкерман, личные вещи находятся на причале, каяк отсутствует.  На поиски сразу же был направлен катер Специализированного отряда Главного управления МЧС, на борту которого 4 человека личного состава, катер Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя – 4 человека на борту, пограничное управление «Мангуст» — 6 человек. Также информация передана по всем базам стоянки маломерных судов. Всего привлечено 14 человек и 3 плавсредства, из них от МЧС России 4 человека и 1 плавсредство, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Обстоятельства происшествия уточняется. Поиски продолжаются.

 

ЧП в Севастополе: в акватории ищут пропавшего мужчину - вышел в море на каяке

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