ЧП в Севастополе: в жилом доме взорвался газ

В Севастополе – ЧП на Леваневского, 18. Здесь, в жилом доме в одной из квартир взорвался бытовой газ. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. Площадь разрушений — около 50 кв.м. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей (электроэнергия, газ, вода, тепло). Предварительно, пострадавших нет. Эвакуированы все жильцы.

Спасатели МЧС России и спасательной службы Севастополя сейчас проводят разбор конструкций. Из подъезда, где пострадало несколько квартир, было эвакуировано 8 человек, в том числе 4 детей. На первом этаже данного дома, где располагается детская поликлиника, разрушений нет. Для обеспечения безопасности во время работ по обследованию несущих конструкций из поликлиники было эвакуировано 40 человек, из них 25 детей, – рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его информации, людям предложены места временного размещения. Но пока все приняли решение находиться у родственников и знакомых. Ориентировочно через несколько часов завершатся обследования помещений и станет понятно, смогут ли сегодня вернуться жители в квартиры, которые не пострадали.

Дальше будем делать ремонт подъезда и приводить в порядок квартиры, – резюмировал глава города.