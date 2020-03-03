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ЧП в Севастополе - вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата в п. Сахарная головка

ЧП в Севастополе — вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата в п. Сахарная головка

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:43 03.03.2020

О том, что в севастопольском п. Сахарная голова вандалы разрушили могилу Неизвестного Солдата, стало известно сегодня. В прокуратуре города сообщили — по данному факту организована проверка:

На место происшествия выехал прокурор Балаклавского района города Севастополя Сергей Журавлёв. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры города Севастополя, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в Правительстве Севастополя заявили — разрушенная неизвестными лицами могила, по поручению врио Губернатора, будет восстановлена ко Дню Победы.

По поручению врио Губернатора мы выехали сегодня на место. Задача правоохранительных органов выяснить — кто совершил этот акт вандализма. У нас есть фотографии как эта могила неизвестного солдата выглядела ранее. Мы передадим правоохранителям все данные. Сейчас мы видим, что отсутствует металлическая оградка, раскурочена могильная плита. По имеющимся у нас фотографиям можно понять, как можно привести в порядок, — рассказала заместитель начальника Севнаследия Ирина Масликова.

ЧП в Севастополе - вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата в п. Сахарная головка ЧП в Севастополе - вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата в п. Сахарная головка

Конечно же, здесь все будет восстановлено, сделано благоустройство. До 9 мая мы все приведем в порядок, – сообщил директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

ЧП в Севастополе - вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата в п. Сахарная головка

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