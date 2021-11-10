ЧП в Симферополе – «хлопок газовоздушной смеси» в девятиэтажке

Сегодня, в 11:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ЧП в Симферополе. Сообщалось о взрыве, выбитых окнах и задымлении в квартире на 5-м этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома №5 по улице Лермонтова.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, экстренные службы города. По оперативным данным произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Информации о пострадавших не поступало, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего для ликвидации последствия привлечено от РСЧС: 22 человека и 8 единиц техники. В обстоятельствах происшествия разбираются эксперты. В доме перекрыта подача газа.

Фото: ГУ МЧС России по РК.