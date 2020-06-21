ЧП в Симферополе: ливень смыл в реку Салгир строительный вагончик с мужчиной «на борту»

ЧП в Симферополе произошло накануне.

В службу спасения поступила информация о том, что в результате обильного дождя в районе ул. Титова в реку Салгир смыло строительный вагончик. По предварительной информации в вагончике находился мужчина. По прибытию на место специалистов ГУ МЧС России по РК было установлено, что строительный вагончик находился в реке Салгир, а очевидцы происшествия помогли мужчине выбраться из вагончика. Сотрудниками чрезвычайного ведомства пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Также 20 июня в службу спасения поступила информация о подтоплении входа складского помещения в ГО Симферополь по ул. Глинки. По предварительной информации внутри бытового помещения находилась женщина.

В результате обильного выпадения осадков в виде дождя вход в складское помещение был подтоплен и выйти самостоятельно женщина не могла. Сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым и муниципального бюджетного учреждения «ГОРОД» проводилась откачка воды. По окончании аварийно-спасательных работ, женщина была выведена из бытового помещения, в медицинской помощи она не нуждалась, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

фото ГУ МЧС России по РК