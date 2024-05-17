ЧП в Симферополе: ребенок выпал из окна третьего этажа школы

Мальчик выжил, но получил серьезные травмы.

Следком и прокуратура проверяют обстоятельства происшествия — падения 12-летнего ребенка из окна одной из школ Симферополя.

Следователи следственного отдела по Центральному району г. Симферополя незамедлительно выехали на место происшествия. В настоящее время опрашиваются родители пострадавшего, его одноклассники и педагогический состав школы, — сообщили в Следкоме.

Установлено, что ученик 5 класса во время перемены открыл окно в классе на 3 этаже, присел на подоконник и упал. С серьезными повреждениями ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. Угрозы его жизни нет.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения, допустивших нарушения техники безопасности, и органов профилактики. По результатам будет принято законное обоснованное процессуальное решение, — отметили в Следственном комитете.

По предварительной информации, семья несовершеннолетнего на учетах не состоит.

В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнения законодательства при организации образовательного процесса. Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре Республики, — сообщили в надзорном ведомстве.